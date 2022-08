Red Hood im neuen Gameplay-Trailer zu Gotham Knights XBU MrHyde am Do, 11.08.2022, 11:00 Uhr

Warner Bros. Games und DC veröffentlichten jetzt einen neuen Gameplay-Trailer für Gotham Knights, dem anstehenden Action-RPG mit offener Spielwelt, das von Warner Bros. Games Montréal entwickelt wird. Das Video zeigt neues Gameplay und Cutscenes mit Red Hood, auch bekannt als Jason Todd.



Red Hood ist ein ausgebildeter Scharfschütze, der aber auch mal Schläge für sich sprechen lässt. Sein Körper ist sowohl für den Fern- als auch Nahkampf optimiert, was ihn in beiden Bereichen zum Experten macht. Nach seinem gewaltsamen Tod und der darauf folgenden Wiederauferstehung in der Lazarusgrube erlangte Red Hood die Fähigkeit, sich mystische Kräfte zu Nutze zu machen. Diese ermöglichen es ihm, seinen Körper durch die Luft zu schleudern, um so die Stadt zu durchqueren. Trotz seiner komplizierten Vergangenheit konnte Red Hood Frieden mit der Batman-Familie schließen und hat sich nun nach Batmans Tod dazu entschlossen, Gotham City mit nicht-tödlichen Kampfmethoden zu beschützen.

Quelle: WarnerBrosInteractive