Trailer zu Cities: Skylines - Financial Districts

Paradox Interactive und Colossal Order veröffentlichten jetzt Cities: Skylines – Financial Districts, eine neue Erweiterung, die sich auf Investitionen fokussiert. Financial Districts ist auf Steam, Epic, Microsoft Store, Xbox One und PlayStation 4 zum empfohlenen Verkaufspreis von 7,99 Euro erhältlich. Zeitgleich zu Financial Districts wird das Content Creator Pack Map Pack 2, das für mehr Biome sorgt, sowie der Radiosender African Vibes veröffentlicht, der die Musikbibliothek des Spiels erweitert.



Cities: Skylines – Financial Districts führt die Funktion Investments ein sowie mehr als 100 Assets, die den Spielern ermöglichen, die Wirtschaft ihrer Städte mit neuen Gebäuden, Services und Spezialisierungen anzukurbeln. Spieler können in Industrien wie Gesundheitswesen, Bergbau und Landwirtschaft investieren, um die Bedürfnisse ihrer Bürger zu befriedigen.



Cities: Skylines – Financial Districts Key-Features:

Investitionen: Spieler investieren ihr Geld klug und verbessern so die Lebensqualität ihrer Bewohner. Viele Sektoren, wie beispielsweise Bestattungswesen, Gesundheitswesen, Öl, Erz, Landwirtschaft, Generikaindustrie und Logistik benötigen Unterstützung. Mit der neuen Registerkarte Aktienhandel behalten die Spieler ihre Investitionen im Blick.

Börse: Investmentfonds können mit Hilfe einer Börse auf ein höheres Niveau gebracht werden. Dieses neue Gebäude schaltet außerdem den Steuereinnahmenbonus für Bürozonengebäude in seinem Gebiet frei.

Banken: Geld regiert die Welt! Banken fügen den Städten einen weiteren Service hinzu und verbessern Dank ihren Geldtransportern die Sicherheit. Der Abtransport von Bargeld aus den Gebäuden der Gewerbezone verringert die Kriminalitätsrate des Gebiets.

Financial District Spezialisierung: Wenn Spieler den Meilenstein „Große Kleinstadt“ erreichen, schalten sie einen neuen Bezirk als Bürozone frei. Financial Districts verfügt über einen neuen visuellen Stil und erzeugt höhere Steuern als einfache Bürozonen, verringert jedoch zeitgleich die Zufriedenheit der Bewohner. Der Bonus durch Steuereinnahmen erhöht sich, wenn eine Börse in der Nähe ist.

Gemeinsam mit Financial Districts wird das Content Creator Pack Map Pack 2 veröffentlicht, welches zehn neue Karten liefert, um verschiedene Biome, wie gemäßigtes Klima, Tropen, Wüste und weitere, darzustellen. Zusätzlich können Spieler die African Vibes Radio Station erwerben, die 16 Titeln enthält, die unsere Gemeinschaft von Stadtplanern inspirieren werden. Spieler sollten sich schon auf das Content Creator Pack Africa in Miniature freuen, das Cities: Skylines nächstes Jahr als Teil der Cities: Skylines World Tour ergänzen wird.

