Cities: Skylines bekommt drei Content Creator Packs XBU MrHyde am Fr, 17.03.2023, 11:45 Uhr

Paradox Interactive und Colossal Order haben die Roadmap für die letzten Inhaltspakete und Radiostationen für Cities: Skylines bekannt gegeben, während sich das Team auf die Fortsetzung vorbereitet. Der finale Countdown beginnt mit drei Content Creator Packs und Radiostationen, die am 22. März veröffentlicht werden, gefolgt von einem zweiten Set an Content Packs und einer Mini-Erweiterung von Colossal Order im Mai. Während die letzte Erweiterung, die Content Creator Packs und die Radiostationen bereits auf dem Weg sind, plant Colossal Order, den allgemeinen Support für Cities: Skylines bis zum Ende des Jahres fortzusetzen.



„Diese acht Jahre mit Cities: Skylines waren unglaublich. Es war eine erstaunliche Reise voller herzlicher Geschichten aus unserer Community und der Entwicklung des Spiels zu dem Genre-definierenden Titel, der es heute ist“, sagt Mariina Hallikainen, CEO von Colossal Order. „Während wir in die Zukunft blicken, bereiten wir uns darauf vor, uns endgültig von Cities: Skylines zu verabschieden, und zwar mit einer Reihe von starken Inhalten im Frühjahr. Die Spieler von Cities: Skylines können sich in den kommenden Monaten auf eine Menge kostenloser Inhalte freuen, die die bestehenden Inhalte erweitern, sowie auf eine letzte Erweiterung von uns bei Colossal Order.“

Quelle: Paradox Interactive