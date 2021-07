Trailer stimmt auf die offene Beta von Back 4 Blood ein XBU TNT2808 am Mi, 28.07.2021, 17:30 Uhr

In einem neuen Trailer zum Zombieshooter Back 4 Blood steht die offene Beta im Vordergrund. Die erscheint nämlich schon am 05. August - zumindest wenn ihr vorbestellt habt. Ihr könnt dann in Kampagneninhalte aber auch den neuen PvP-Modus namens "Schwarm" reinschnuppern.

Der Modus lässt zwei Truppen aus je vier Spielern antreten, um in drei Runden den Sieg auszukämpfen. Dabei schlüpft ihr abwechselnd in die Haut der Cleaner und der Infizierten.

Die Früheren-Zugriff-Phase der offenen Beta läuft vom 05. bis zum 09. August und ist für alle Vorbesteller gedacht - also auch auf der Xbox One und Xbox Series X/S. Ihr könnt euch aber auch auf der offiziellen Webseite registrieren, mit etwas Glück könnt ihr dann ebenfalls etwas früher reinschnuppern. Ansonsten müsst ihr bis zum 12. August warten. Ab dann und bis zum 16. August sind dann alle Spieler auf allen Plattformen eingeladen.

Diese Inhalte erwarten euch in der offenen Beta:

Zwei Karten für den PvP-Modus "Schwarm"

Zwei Koop-Karten, auf denen man Infizierte mit seinen Freunden bekämpfen kann

Zum ersten Mal ist Mom spielbar, sowie weitere Cleaner: Evangelo, Holly, Walker und Hoffman

Im "Schwarm"-Modus kann man sechs verschiedene Varianten von Infizierten spielen: Bruiser, Retch, Hocker, Exploder, Crusher und Stinger

Verschiedene Waffen zum Ausprobieren, Karten zum Zusammenstellen und Infizierte zum Töten

Erkunden des zentralen Schauplatzes Fort Hope

Unterstützt Crossplay und Crossgen

Back 4 Blood ist ein First-Person Koop Zombie-Shooter von den Machern des von der Kritik gefeierten Franchise Left 4 Dead mit einem aufregenden und dynamischen Moment-zu-Moment-Spiel und stark veränderbarer, anpassungsfähiger Action, um Spieler immer wieder zu fesseln. Die Handlung von Back 4 Blood findet nach einem katastrophalen Krankheitsausbruch statt, bei dem die meisten Menschen starben oder vom Teufelswurm-Parasiten infiziert wurden. Durch unaussprechliche Events verhärtet und bereit für den Kampf um die Menschheit, hat sich eine Gruppe Veteranen der Apokalypse, Cleaner genannt, zusammengetan, um sich dem Horror der Infizierten zu stellen und die Welt zurückzuerobern.

Back 4 Blood wird am 12. Oktober 2021 auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich sein. Vorbesteller können von 5. bis 9. August an der Früheren-Zugriff-Phase der offenen Beta teilnehmen und erhalten zusätzliche Fort Hope Elite-Waffenskins.

Quelle: Warner Bros. Games