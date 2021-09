Trailer stimmt auf baldigen Release von Insurgency: Sandstorm ein XBU TNT2808 am Mi, 22.09.2021, 14:30 Uhr

Am 29. September erwartet uns auf der PlayStation 4 und Xbox One mit Insurgency: Sandstorm ein taktischer Koop-Shooter. Bevor ihr jetzt eine der drei Versionen vorbestellt, schaut euch den neuen Trailer mit adrenalingeladenen Feuergefechten an.

Erlebt immersive, taktische Feuergefechte

In Insurgency: Sandstorm finden sich Spieler in taktischen Feuergefechten auf engstem Raum wieder, wo die kleinste Entscheidung Konsequenzen haben kann. Dank detailliertem und realistischem Sounddesign ist es möglich, Gegner allein über die Ohren zu lokalisieren. Ohne über Kimme und Korn zu schießen ist zudem keine besonders gute Idee - außer man steht darauf, ein Scheunentor selbst aus drei Metern Entfernung nicht zu treffen. Akkurates Waffenverhalten und korrekte Flugbahnen sind Teil der Spielessenz.

Ein ganzes Arsenal an Ausrüstung, Klassen und kosmetischer Items gepaart mit vielen Spielmodi

Wählt zwischen verschiedenen Klassen, gestaltet eure Soldaten so, wie wir es wollt und spezialisiert sie mit gesonderten Waffen und über die Ausrüstung. Taktische Zusammenarbeit zwischen den Klassen ist essentiell und jede individuelle Entscheidung kann tödliche Auswirkungen haben - es gilt zusammen zu arbeiten und gemeinsam zu wachsen. Kämpft euch durch sieben Spielmodi, von klassischer PvP Action bis zu großangelegten Co-Op Operationen gegen die KI ist alles mit dabei.

Drei Editionen stehen zur Vorbestellung bereit

Vorbesteller von Insurgency: Sandstorm können die Deluxe Version oder die Gold Edition erwerben und so Zugang zum Warlord Gear Set und zum Peacemaker Gear Set erhalten. Die Deluxe Edition beinhaltet zudem den Jahr 1 Pass, während die Gold Edition zusätzlich noch den Jahr 2 Pass beinhaltet. Jeder Pass beinhaltet für das jeweilige Jahr 16 kosmetische Item-Sets wobei der Jahr 2 Pass sofortigen Zugriff auf vier Items bereithält.

Insurgency: Sandstorm kommt am 29. September auf PlayStation 4 & Xbox One, wobei Abwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S bei 4K Auflösung natürlich gewährleistet sind. Zudem kommen 2022 noch weitere Next Gen Verbesserungen mit speziellen Features für PS5 und XSX|S.

Quelle: Focus Home Interactive