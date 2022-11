Drittes Content Update für Insurgency: Sandstorm XBU MrHyde am Fr, 18.11.2022, 16:15 Uhr

Insurgency: Sandstorm stellt das dritte große Content Update des Year 2 Pass vor. Das Update ist jetzt verfügbar auf Xbox One, PlayStation 4, Steam, EGS und als verbesserte Version auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Operation: Livewire beinhaltet kostenlosen neuen Content, darunter einen neuen Spielmodus, neue Waffen und neue Items für eure Charaktere. Zusätzliche neue Waffenskins und Cosmetics erscheinen als Bezahlcontent.



Der neue Modus, Defusal, bedarf einer gesonderten Vorstellung. Startet die Stoppuhr in Operation: Livewire, indem ihr als Insurgents eine Bombe auf einem Waffenlager platziert und verteidigt oder verteidigt das Lager und entschärft die Bombe auf Seiten der Security.



Springt in diese neue Mission mit den neusten Waffen und Cosmetics, welche Operation Livewire als kostenlose und als Premium-Zugabe mit sich bringt. Die Premium Inhalte sind im Livewire Set Bundle verfügbar, welcher für Besitzer der Year 2 Pass enthalten ist und für Gold Editions Besitzer separat zum Kauf zur Verfügung steht.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: FocusHomeInteractive