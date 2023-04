Content Update des Year 2 Pass von Insurgency: Sandstorm verfügbar XBU MrHyde am Mo, 03.04.2023, 11:30 Uhr

New World Interactive und Focus Entertainment haben zum vierten Geburtstag von Insurgency: Sandstorm mit Update 1.14 Operation: Accolade das vierte und finale Update im Year 2 Pass veröffentlicht. Es ist verfügbar auf PlayStation 4, Xbox One, Steam, EGS und als Enhanced Versionen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.



Operation: Accolade fügt eine neue Karte, neue Waffen und neue Cosmetics für die Charaktere hinzu - alles als kostenloses Update für das Spiel. Premium DLC Cosmetics sind jetzt verfügbar für jene die den Year 2 Pass, die Gold Editionen oder die Inhalte separat kaufen.



Schnappt euch eure Waffe und bereitet euch auf einen Kampf in der goldenen Stunde vor, in Last Light, einer neuen Karte, welche auf Basis von Fan Favoriten aus dem Insurgency: Sandstorm Mapping Contest adaptiert wurde. Neu hinzugefügte Elemente beinhalten die Möglichkeit alle Gebäude zu betreten und zu nutzen und das gesamte New Marine Gebiet, welches der luxuriösen Küstenstadt die perfekte Atmosphäre verpasst. Findet euch in Feuergefechten auf den engen Straßen wieder und kämpft euch durch das Monte Carlo des mittleren Ostens mit euren neuen Waffen: Dem Micro Dynamic Rifle (MDR) und dem SG 552.



Mit seiner 7.62 Munition bei 960mm pro Sekunde ist das MDR eine beliebte modulare Sturmwaffe. Das in der Schweiz hergestellte SG 552 für die Insurgents hingegen ist für seine vielseitige und einfache Nutzung bekannt.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: FocusHomeInteractive