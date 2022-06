Trailer nimmt euch mit auf eine Reise zu One Piece Odyssey XBU TNT2808 am Fr, 10.06.2022, 15:30 Uhr

Zugegeben, allzu viel wissen wir zu One Piece Odyssey noch nicht - außer, dass es sich für PC, PlayStation und Xbox Series X/S in Entwicklung befindet. Aber ab sofort können wir zumindest erahnen, in welche Richtung die Reise geht... dank neuem Trailer!

Der neue Trailer zeigt Monkey D. Ruffy und seine Strohhutbande wie sie auf der legendären Insel Waford Schiffbruch erleiden. Auf der Insel treffen sie den energetischen Adio und die schweigsame Lim, zwei neue Charaktere, die von ONE-PIECE-Erfinder Eiichiro Oda entworfen wurden und in ONE PIECE ODYSSEY ihr Debüt feiern. Fans können einen Blick auf die üppige Inselwelt des Spiels werfen, die ein Teil eines komplett neuen Abenteuers ist. Dieses enthält eine neue Geschichte, die im Kanon verankert ist und die Spielerinnen und Spieler in die Rolle ihrer Lieblingscharaktere schlüpfen lässt.

ONE PIECE ODYSSEY bringt die Strohhutbande auf eine mysteriöse, neue Insel, auf der sie Aufgaben bewältigen sowie mächtige Gegner und Bosse in rundenbasierten Kämpfen zur Strecke bringen müssen. Spielerinnen und Spieler können frei entscheiden, welchen der neun zur Verfügung stehenden Charaktere sie steuern wollen: Monkey D. Ruffy, Lorenor Zorro, Nami, Franky, Sanji, Lysop, Nico Robin, Chopper oder Brook.

Das Spiel wurde von Toei Animation produziert und basiert auf dem weltweit erfolgreichen und gefeierten Manga von Eiichiro Oda. Die ONE-PIECE-Serie feierte im Oktober 1999 ihre Premiere im japanischen Fernsehen und folgt Monkey D. Ruffy und seiner Strohhutbande auf ihrer epischen Reise, um den legendären Schatz „One Piece“ zu finden. Mittlerweile ist ONE PIECE ein globales Franchise, das 15 Filme (inkl. dem bald erscheinenden "One Piece Film Red"), Videospiele und einen immer weiter wachsenden Katalog an Lizenzprodukten wie Accessoires, Spielzeug, Spiele, Möbel, Kleidung und mehr umfasst.

ONE PIECE ODYSSEY wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, und PC erscheinen.

Quelle: Bandai Namco Europe