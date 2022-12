One Piece Odyssey zeigt dynamisches Gameplay XBU MrHyde am Do, 29.12.2022, 11:50 Uhr

Bandai Namco Europe veröffentlichte kürzlich einen neuen Trailer zu One Piece Odyssey, der einen tieferen Einblick in die Gameplay-Features des Spiels bietet und Spieler auf die baldige Veröffentlichung vorbereitet. Ab dem 10. Januar haben Spieler die Möglichkeit, die ONE PIECE ODYSSEY-Demo zu spielen, die für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar sein wird.



Der Trailer zeigt die grundlegende und leicht verständliche RPG-Steuerung bis hin zu den vier verschiedenen Angriffszonen auf den Kampfflächen, in denen mehrere Charaktere gleichzeitig aktiv sein können. Außerdem ist zu sehen, wie Spieler*innen im Kampf Bonuserfahrungen erhalten, die die Stufe des Charakters je nach den Aktionen deutlich erhöhen können.

Quelle: BandaiNamco