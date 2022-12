Weitere Schauplätze von One Piece Odyssey im Video XBU MrHyde am Di, 20.12.2022, 15:15 Uhr

Bandai Namco Europe veröffentlichte jetzt einen neuen Trailer zu ONE PIECE ODYSSEY, der zwei weitere Orte zeigt, die die Strohhut-Bande in ihren Erinnerungen besuchen: Marine Ford und Dress Rosa.

In ONE PIECE ODYSSEY erkunden die Spieler Memoria, eine Welt, die aus den Erinnerungen der Strohhut-Bande besteht, um dort deren verlorenen Kräfte wiederzuerlangen. Neben den bereits angekündigten Schauplätzen Alabasta und Water Seven werden nun auch Marine Ford und Dress Rosa enthüllt. Im ursprünglichen Marine Ford Arc kämpfte Ruffy neben vielen anderen Piraten darum, seinen Bruder, Portgas D. Ace, zu befreien. In ONE PIECE ODYSSEY unterstützt ihn diesmal die Strohhut-Bande bei diesem schicksalhaften Kampf, den Ruffy zwei Jahre zuvor allein bestritten hatte.

Der Dress Rosa Arc führt die Spieler in das Inselreich unter der Herrschaft von De Flamingo, der Menschen mit seinem Vogelkäfig daran hindert die Insel zu verlassen. Die Strohhut-Bande muss, mit einem Kopfgeld auf sie ausgesetzt und begleitet von den Gastcharakteren Sabo und Trafalgar Law, ihren einst mächtigen Feind De Flamingo besiegen. Die Geschehnisse in Marine Ford und Dress Rosa werden in Memoria allerdings anders ablaufen als in der Vergangenheit und zu einem neuen Ende kommen.

Quelle: BandaiNamco