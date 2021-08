Tormented Souls belebt den Survival-Horror wieder XBU TNT2808 am Di, 10.08.2021, 13:00 Uhr

Mit Tormented Souls erscheint bereits am 27. August ein neues Survival-Horror-Spiel, unter anderem für die Xbox Series X/S. Eine Version für die Konsolen der letzten Generation, auch für die Xbox One, soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Auf der Xbox erscheint der Titel nur digital, dafür kostet er auch nur 19,99 €. Und jetzt holt schnell die Waffen und das Feuerzeug raus und schaut den einstimmenden Cinematic Trailer!

Als Caroline Walker untersuchen die Spieler das mysteriöse Verschwinden von Zwillingen in dem beschaulichen Ort Winterlake. In einem zur Klinik umgebauten Herrenhaus wird sie niedergeschlagen und wacht mitten in der Nacht nackt und alleine in einer Badewanne auf, angeschlossen an ein merkwürdiges Gerät. Dabei ist das erst der Anfang ihres Martyriums.

In Winterlake ist nichts wie es auf den ersten Blick scheint: Spiegel verwandeln sich in ein Tor zu einem anderen Ort und einer anderen Zeit und das scheinbar Alltägliche verändert sich – und damit auch die Realität. Die Spieler sammeln wichtige Ressourcen und Werkzeuge, um den Weg nach draußen zu finden. Hinweise müssen entschlüsselt und kryptische und ungewöhnliche Rätsel gelöst werden.

Darüber hinaus lauert die Gefahr überall: Furchterregende, an den Rollstuhl gefesselten Grausamkeiten streifen die Gänge und ausgeweidete Kriecher lungern herum. Und dabei sind diese ersten Erscheinungen nur ein Bruchteil der Gefahr: Schon zu Beginn wird Caroline gewarnt, sich nicht von den Schatten umschlingen zu lassen. Die einzige Möglichkeit zur Verteidigung sind die Waffen, die mithilfe von Gegenständen gebaut werden können.

Horror-Fans dürfen sich freuen auf:

einen brandneuen Trailer zu Tormented Souls mit einem Vorgeschmack auf die Abscheulichkeiten, die in der Stadt Winterlake lauern

ein verlassenes Herrenhaus, das zu einem Krankenhaus umfunktioniert wurde, in dem finstere Mächte und medizinische Grausamkeiten herrschen.

die Rückkehr zum klassischen Survival-Horror aus fester Kameraperspektive, inspiriert von Klassikern des Genres wie Resident Evil und Silent Hill

wichtige Ressourcen, um Waffen zu bauen und knifflige Rätsel, um gegen die Ungeheuer in Winterlake zu bestehen

Quelle: PQube