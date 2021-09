Es kann sich gegruselt werden - Tormented Souls erschienen XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 17:15 Uhr

Bereits gestern wurde ein klassischer Survival-Horror-Titel mit Tormented Souls für die Xbox Series X/S veröffentlicht. Für 19,99 € könnt ihr euch auf feste Kamerawinkel freuen - eben ganz so wie in Silent Hill oder Resident Evil.

Tormented Souls erzählt die Geschichte von Caroline Walker, die in einem verlassenen Herrenhaus niedergeschlagen wird und nackt und alleine in einer Badewanne, angeschlossen an medizinische Geräte, erwacht. Mit selbstkreierten Waffen und durch das Lösen von kniffligen Rätseln müssen die Spieler den Weg nach draußen finden.

Tormented Souls erschien bereits digital für PC und PlayStation 5 sowie als physische Version für PlayStation 5. Die Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch folgt.

Quelle: PQube