Tin Hearts hat jetzt einen Releasetermin

Publisher Wired Productions und Entwickler Rogue Sun geben bekannt, dass ihr erzählerisches Rätsel-Abenteuer Tin Hearts am 20. April 2023 für PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen wird.



Vor der Veröffentlichung können sich Spieler schon jetzt für die geschlossene PC-Beta anmelden, die vom 10. bis 14. Februar 2023 läuft. Im ersten Akt werden die Zinnsoldaten durch eine Reihe von Rätseln geführt, indem skurrile und ausgeklügelte Vorrichtungen benutzt werden, um sie mit Sprüngen, Abschüssen und Gleitmanövern zu ihrem Ziel zu geleiten. Über den offiziellen Discord-Server erhalten Spieler Zugang zu speziellen Inhalten und die Möglichkeit direkt mit den Entwicklern zu sprechen, um mehr über das Spiel zu erfahren.



Tin Hearts wurde auf der gamescom 2022 mit dem Award für das „Most Wanted Nintendo Switch Game“ prämiert. Das Spiel wird von ehemaligen Mitgliedern des Entwicklerteams der Lionhead Studios zum Leben erweckt, die für die hochgelobte Fable-Serie verantwortlich sind. Der Dear John-Trailer spielt in einer alternativen viktorianischen Zeitlinie und zeigt die magische Spielzeugwelt von Tin Hearts aus der Sicht der Zinnsoldaten selbst.



„Tin Hearts ist ein einzigartiges Erlebnis und wir möchten, dass die Spieler auf diese magische Reise gehen und ihren Sinn für Geheimnisse und Wunder so ungetrübt wie möglich erleben können“, so Kostas Zarifis, Managing Director bei Rogue Sun. „Unser Trailer zum Veröffentlichungsdatum verrät eine Menge noch nie gesehener Inhalte und Features aus dem Spiel, und wir können es kaum erwarten, sie mit der Welt zu teilen!“



„Der brandneue Tin Hearts-Trailer zeigt die liebenswerten Charaktere mit einem deutlich anderen Gameplay als das, bisher gezeigte“, sagt Leo Zullo, Managing Director von Wired Productions. „Diesen April werden die Spieler entdecken, was brillante Köpfe unternehmen, wenn sie bedroht werden!“

Quelle: Wired Productions