Making Of-Dokumentation von Tin Hearts

Wired Productions und Rogue Sun präsentieren „The Heart of It“ – eine brandneue Serie, in der die kreativen Köpfe hinter dem Puzzle-Adventure Tin Hearts im Mittelpunkt stehen. Als Teil einer wöchentlichen Serie wird jede Episode einen Blick hinter die Kulissen der magischen, mit Spielzeug gefüllten Welt werfen und die emotionale und zum Nachdenken anregende Geschichte beleuchten.



Neben der Antwort auf die Frage „Was ist Tin Hearts?“ werden die Zuschauer auch durch die Anfänge des Spiels geführt, das als VR-Projekt begann und seither seinen Schauplatz, die Geschichte und die Spielmechanik erweitert hat.



Tin Hearts wird am 20. April 2023 für PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Utomik), Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 und die Xbox-Konsolenfamilie erscheinen. Die Veröffentlichung auf PCVR, Meta Quest 2 und PSVR2 ist für Sommer 2023 geplant.

Quelle: Wired Productions