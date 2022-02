THQ Nordic kauft deutsches Unternehmen auf XBU TNT2808 am Do, 24.02.2022, 12:15 Uhr

Eine weitere Übernahme in der Gamingbranche wurde bekanntgegeben: THQ Nordic kauft die in Frankfurt beheimatete metricminds GmbH auf. Diese werden eine 100% Tochter des Publishers und werden weiterhin machen, was sie am besten können.

Was das wäre? metricminds ist spezialisiert darauf, Zwischensequenzen, Trailer, Motion Capture, Keyframe Animationen und komplett ausgearbeitete Cinematics in-engine zu liefern.

Zu ihren bisherigen Projekten gehörten Horizon, Dying Light, Borderlands 2, Batman Arkham Origins und viele mehr.

Quelle: THQ Nordic