THQ Nordic gibt PAX East-Lineup bekannt XBU ringdrossel am Di, 21.03.2023, 10:45 Uhr

Die Pax East findet vom vom 23.03.23 bis 26.03.23 im Boston Convention and Exhibition Center USA statt. Der Publisher THQ Nordic hat nun sein Lineup für diese Convention bekanntgegeben. Darunter Alone in the Dark und Outcast 2.

Das ist das Lineup von THQ Nordic:

Alone in the Dark

Outcast 2: A New Beginning

Tempest Rising

Wreckreation

Unangekündigtes "Zugprojekt"

Quelle: THQ Nordic