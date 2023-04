The Last Worker zeigt euch den Accolades Trailer XBU MrHyde am Do, 27.04.2023, 16:00 Uhr

Publisher Wired Productions, Autor/Regisseur Jörg Tittel und die Indie-Pioniere des Entwicklerstudios Wolf & Wood feiern den erfolgreichen Launch des packenden narrativen Adventures The Last Worker mit einem brandneuen Trailer. Das Spiel ist seit dem 30. März für Meta Quest 2, PSVR2, PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PCVR sowie für den PC auf Steam, Epic Games Store und GOG erhältlich.



Shacknews feiert The Last Worker als „eine der besten Stories des Jahres“, Pocket Tactics findet der Titel zeichne ein „bewundernswertes Abbild der modernen kapitalistischen Kultur“ und UploadVR verleiht dem Adventure das Prädikat „empfehlenswert“. The Last Worker wurde von Kritikern und Spielern gleichermaßen positiv aufgenommen, sowohl im klassischen als auch im VR-Format.

Quelle: Wired Productions