Star-Besetzung für The Last Worker bekannt XBU MrHyde am Mi, 08.09.2021, 08:45 Uhr

Das Videospiel The Last Worker soll im kommenden Jahr für die Plattformen Oculus Quest 2 / Quest, Steam VR, Steam, Epic Games Store, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Dabei darf man sich auf aus Filmen & Serien bekannte Schauspieler freuen, die die Charaktere zum Leben erwecken werden. Das Video stellt Jason Isaacs, Ólafur Darri Ólafsson, Clare-Hope Ashitey und David Hewlett kurz vor.



The Last Worker wird ein Abenteuer, welches Stealth und Action-Gameplay in einer handgezeichneten Welt kombinieren wird.

Quelle: Wired Productions