The Last Worker ist ab sofort erhältlich
Do, 30.03.2023, 15:15 Uhr

Publisher Wired Productions, Autor/Regisseur Jörg Tittel, und das Indie-Entwicklerstudio Wolf & Wood geben bekannt, dass The Last Worker ab sofort verfügbar ist. Das narrative First-Person-Adventure erscheint heute für Xbox Series X|S, Meta Quest 2, PSVR2, PS5, Nintendo Switch und PCVR sowie auf PC via Steam, Epic Games Store und GOG. Alternativ können Spieler über den Streaming-Service Utomik auf The Last Worker zugreifen.



The Last Worker ist ein First-Person-Adventure, das vom Kampf des Menschen in einer zunehmend automatisierten Welt handelt, in der Menschen durch Roboter ersetzt werden. Das Spiel wurde von Grund auf entwickelt, um sowohl VR als auch flach verpackte Unterhaltung zu bieten. Es kombiniert einen handgezeichneten Artstyle, der in Zusammenarbeit mit Comic-Legende Mick McMahon (Judge Dredd, 2000 AD) entstanden ist, sowie einzigartige, immersive Gameplay-Mechaniken, die nahtlos in ein narratives Erlebnis wie kein anderes gewoben werden.



Beim 78. Internationalen Filmfestival in Venedig (2021) nahm The Last Worker als einziges Videospiel am Wettbewerb teil. Es wartet mit einer emotionalen, zum Nachdenken anregenden Geschichte und komplexen Charakteren auf. Die Besetzung dieser Rollen ist mit Stars gespickt, darunter Jason Isaacs (Harry Potter, Star Trek Discovery), Ólafur Darri Ólafsson (The Meg, True Detective), Clare-Hope Ashitey (Riviera, Children of Men), David Hewlett (The Shape of Water, Oddworld New’n’Tasty), Zelda Williams (The Legend of Korra) und Tommie Earl Jenkins (Death Stranding, Wednesday). The Last Worker wurde musikalisch untermalt von Oliver Kraus, der für seine Zusammenarbeit mit Künstlern wie Adele, Sia und Florence and the Machine bekannt ist.



„The Last Worker umzusetzen war eine lange und schwierige Reise, aber ich würde sie für nichts in der Welt eintauschen wollen”, so Autor und Regisseur Jörg Tittel, dessen Firma Oiffy das Spiel mitproduziert. „Ich durfte mit den Magiern von Wolf&Wood zusammenarbeiten, dem legendären Mick McMahon, konnte Komponist Oliver Kraus und Opernstar Jakub Józef Orlinski zusammenbringen und die besten Schauspieler unter der Sonne anleiten. Es ist schwer, etwas Originelles zu schaffen, aber all diese talentierten Freunde sorgten dafür, dass es sich völlig natürlich anfühlte. Ich hoffe, dass unser Spiel Gesprächsstoff bieten wird und – was am allerwichtigsten ist – Spaß und Freude bereitet.“



„Es war ein Riesenspaß, die lebendige Dystopie von The Last Worker zu entwickeln“, sagt Ryan Bousfield, Creative Director bei Wolf & Wood. „Unser Ziel ist es, Spieler immer wieder aufs Neue mit einem satirischen Abenteuer zu überraschen, das mit abwechslungsreichem Gameplay, ungewöhnlichen Missionen, erzählerischen Wendungen und einem vorlauten Roboter aufwartet.“



„Videospiele sind ein großartiges Vehikel, um der Realität zu entfliehen, Spaß zu haben, sich einfach dieser Kunstform hinzugeben und die Erzählung zu genießen. Aber manchmal, nur manchmal, gibt es ein Spiel, das mit einer großartigen Botschaft daherkommt“, so Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. „Wired schreckt nicht vor Spielen mit starken Botschaften zurück und The Last Worker hat davon einige zu bieten!“

