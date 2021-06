The Last Oricru erscheint in 2022 XBU MrHyde am Mi, 30.06.2021, 17:00 Uhr

Für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC soll The Last Oricru im kommenden Jahr erscheinen. Das neue Label Prime Matter wird den Titel veröffentlichen, während GoldKnights für die Entwicklung des Action-Rollenspiels verantwortlich ist. Hier haben wir nun ein erstes Gameplay-Video für euch.



Über The Last Oricru

The Last Oricru ist ein Action-Rollenspiel mit einer starken Betonung auf dynamischem Storytelling und Spielerentscheidungen. Der Spieler erwacht in der lebhaften Sci-Fi/Mittelalter-Welt von Wardenia und findet sich inmitten eines massiven Bürgerkriegs um die Vorherrschaft auf dem Planeten wieder. Harte Kämpfe, massive Auseinandersetzungen und eine dunkle Verschwörung überschatten die einst so friedliche Welt. Spieler & Spielerinnen wählen ihren eigenen Weg, schlagen sich auf die Seite der verschiedenen Fraktionen oder verraten sie, und beeinflussen den Ausgang des Krieges - denn ihre Entscheidungen zählen! The Last Oricru ist sowohl als Einzelspieler- als auch als Koop-Erlebnis konzipiert.

Quelle: Primer Matter