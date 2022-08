The Last Oricru erscheint Mitte Oktober XBU MrHyde am Do, 25.08.2022, 13:00 Uhr

GoldKnights und Prime Matter freuen sich, das Veröffentlichungsdatum ihres 3rd-Person-Action-RPGs "The Last Oricru" bekannt zu geben. Am 13. Oktober wird TLO in digitaler Form für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.



Ein neuer Ankündigungstrailer lädt die Spieler ein, in die Abenteuer von Silver einzutauchen. Der 350 Jahre "junge" (Kryoschlaf kann verdammt lange dauern), sarkastische und etwas zynische Weltraumwanderer ist auf Wardenia gestrandet. Dieser SciFi/Mittelalter-Planet empfängt ihn jedoch nicht gerade mit offenen Armen... oder doch? Silver wird in einen tobenden Bürgerkrieg um die Vorherrschaft auf dem Planeten hineingezogen und es liegt an den Entscheidungen und Handlungen der Spieler, dessen Ausgang zu bestimmen. Die lebendige und atmende Welt reagiert auf die Entscheidungen des Spielers und wird bei mehreren Durchläufen völlig unterschiedliche Erfahrungen bieten - vorausgesetzt, Silver wiederholt seine Fehler nicht. Eigentlich gibt es keine Fehler, nur "glückliche kleine Unfälle".



The Last Oricru ist sowohl als Einzelspieler- als auch als (Splitscreen- & Online-Multiplayer-) Koop-Erlebnis mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden konzipiert, aus denen man wählen kann.

Quelle: Primer Matter