Neue Szenen zu The Last Oricru XBU MrHyde am Mi, 23.02.2022, 13:30 Uhr

Das Action-Rollenspiel The Last Oricru soll in 2022 digital für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5 erscheinen. Heute haben wir zwei neue Videos für euch, die euch Gameplay zeigen und den CoOp-Modus vorstellen.



Über The Last Oricru

The Last Oricru ist ein handlungsorientiertes Action-RPG, das Spieler:innen mitten in einen laufenden Konflikt zwischen zwei Rassen auf einem teilweise terraformierten Planeten versetzt, der durch eine schützende Barriere vom Weltraum isoliert ist. Ihre Entscheidungen bringen interessante Wendungen in das Gameplay, die den Konflikt und seinen Ausgang stark beeinflussen. Sie werden Hunderte von intensiven Kämpfen in einer brutalen mittelalterlichen Welt erleben, in der jede Entscheidung ihre Konsequenzen hat. Sie verbessern ihren Helden, optimieren ihre Fähigkeiten, bevor sie sich einem der vielen Bosskämpfe stellen.

Quelle: Primer Matter