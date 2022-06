The Last Case of Benedict Fox lüftet eine düsteres Familiengeheimnis XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 14:30 Uhr

Geheimorganisationen, verbotene Rituale, kaltblutige Mörder und Metroidvania-Gameplay - das zeichnet The Last Case of Benedict Fox aus, wenn es im Frühling 2023 für PC und konsolenexklusiv für Xbox One und Xbox Series X/S erscheint. Und im Game Pass wird es auch ab Tag Eins enthalten sein.

Die Meldung von Xbox Wire:

Im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase stellt das polnische Indie-Studio Plot Twist ihr 2023 kommendes Kriminal-Abenteuer The Last Case of Benedict Fox vor. Erfahre hier weitere Details über den ungewöhnlichen Ermittler, der mithilfe seines dämonischen Gefährten die Erinnerungen von den Opfern übernatürlicher Kriminalfälle untersucht.

Trotz der übernatürlichen Elemente und dem Metroidvania-Style ist den Entwickler*innen die Plausibilität und Glaubwürdigkeit im Spiel ein wichtiges Anliegen. So verbinden sich Story, Design, Gameplay und die innere Logik der Welt zu einem immersiven Erlebnis. Die Leidenschaft für die liebevoll gestaltete Welt spürt man in allen Bereichen des Spiels.

Durch die detailverliebte Arbeit des Teams verbindet sich der anspruchsvolle Metroidvania-Spielstil harmonisch mit der immersiven Atmosphäre filmisch gestalteter Plattformer. Auf Deinen Ermittlungen bekämpfst Du gefährliche Dämonen, löst anspruchsvolle Rätsel und erkundest surreale Orte. The Last Case of Benedict Fox bietet eine vielschichtige Handlung voller Geheim-Organisationen, verbotener Rituale, kaltblütiger Mörder*innen und jeder Menge Twists.

Das Außergewöhnliche an Benedicts Ermittlungen ist sein Gefährte. Unser Detektiv wurde bei seiner Geburt an ein dämonisches Wesen gebunden – ihre Schicksale sind seither miteinander verwoben. Was an sich schon ein interessanter Teil der Geschichte ist, hat praktische Vorteile für Benedicts Arbeit.

Dank den Fähigkeiten Deines Gefährten, tauchst Du in die Gedanken der kürzlich Verstorbenen ein, um übersinnliche Zeugenbefragung vorzunehmen. Diese Gedankenkonstrukte sind surreale Gebilde, in denen Erinnerungen, Gefühle und Traumata physische Formen annehmen – meistens sind sie Benedict gegenüber nicht freundlich gesinnt.

Benedicts Gefährte ist auch eine ziemlich praktische Verstärkung im Kampf. Wenn Du seine Kräfte mit Benedicts Schießkunst verbindest, ergeben sich jede Menge kreativer Wege, um Deine Feinde auszuradieren. Doch die besten Verbündeten im Kampf bleiben Konzentration und eine gute Strategie.

In der Welt von Benedict Fox gibt es noch viel mehr zu entdecken. Freue Dich über die Einflüsse von düsterer Noir-Fiktion, den stimmungsvollen Jazz-Soundtrack im Stil der 20er Jahre und viele weitere mystische Geheimnisse. Die übernatürlichen Ermittlungen in The Last Case of Benedict Fox beginnen im Frühling 2023.

Quelle: Microsoft