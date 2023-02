The Last Case of Benedict Fox: Story Trailer am Start XBU ringdrossel am Di, 21.02.2023, 10:30 Uhr

Lange Zeit war es still um den Titel The Last Case of Benedict Fox. Doch nun haben sich die Entwickler von Rogue Games dazu entschlossen einen neuen Story Trailer zum Spiel zu veröffentlichen. Den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Quelle: Rogue Games