The Lamplighters League erscheint Anfang Oktober

Paradox Interactive und Entwickler Harebrained Schemes gaben nun bekannt, dass The Lamplighters League and the Tower at the End of the World, das weltumspannende taktische, rundenbasierte Strategiespiel, am 3. Oktober 2023 für PC und Xbox Series X|S erscheinen wird. Paradox und Harebrained Schemes haben außerdem die Deluxe Edition enthüllt, die einen zusätzlichen spielbaren Charakter enthält. Vorbestellungen für das Basisspiel sind ab sofort auf Steam, Epic, Xbox und im Microsoft Store möglich.



Mit der Deluxe Edition können die Spieler die mysteriöse Nocturne rekrutieren, eine makabre Spektralphysikerin, die in einer alternativen Dimension gestrandet war und für immer verändert zurückkehrte. Nocturne manipuliert das elektrische Feld ihres Körpers, um ihren Gegnern Schockschaden zuzufügen, während sie gleichzeitig ihren hochmodernen Anzug auflädt, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.



"In The Lamplighters League befehligen die Spieler Charaktere, keine Einheiten", sagt Chris Rogers, Game Director für The Lamplighters League bei Harebrained Schemes. "Ihre Agenten haben einzigartige Fähigkeiten und Upgrades, die es innerhalb der Missionen zu entdecken gilt und die ihnen mächtige Gameplay-Kombinationen ermöglichen,. Jeder ihrer Charaktere hat eine dunkle Vergangenheit und seinen eigenen Grund, sich dem Kampf anzuschließen. Einige mögen sich mehr als andere, und das werden die Spieler auf und abseits des Schlachtfelds feststellen."

