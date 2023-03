Erste Infos zu The Lamplighters League XBU MrHyde am Di, 07.03.2023, 15:30 Uhr

Paradox Interactive gibt die kommende Veröffentlichung von The Lamplighters League and the Tower at the End of the World bekannt, ein neues Spiel des Entwicklerstudios Harebrained Schemes aus Seattle, das auch The Shadowrun Trilogy und BATTLETECH entwickelt hat. The Lamplighters League ist ein ursprüngliches Pulp-Adventure, das in einer alternativen Version der 1930er-Jahre spielt und Spieler herausfordert, einen finsteren globalen Kult zu überlisten und ihm zu entkommen, bevor er die Weltherrschaft an sich reißt. Und das in einer Mischung verschiedener Spielstile, wie Echtzeit-Infiltration, rundenbasierte taktische Kämpfe und die Verwaltung eines wachsenden Teams von Außenseitern. The Lamplighters League wird 2023 für PC und Xbox Series X und S Konsolen veröffentlicht.



In der alternativen Version der 1930er Jahre, in der The Lamplighters League spielt, gibt es einen tyrannischen Kult mit dem Namen Banished Court, der an der Schwelle zur Weltherrschaft steht. Jahrtausendelang war alles, was zwischen dieser finsteren Verschwörung und ihren Plänen stand, eine Gruppe heldenhafter Gelehrter, bekannt als die Lamplighters League. Unglücklicherweise sind die Besten der Besten bereits von uns gegangen, also liegt es nun an den Besten der Schlechtesten.



„Bei Harebrained Schemes dreht sich alles um verwebtes taktisches Gameplay, das den Verstand herausfordert, mit Geschichten uns Charakteren, die das Herz berühren“, sagt Christopher Rogers, Game Director of The Lamplighters League bei Harebrained Schemes. „Über Jahre hinweg haben wir das Glück die Geschichten in einer geschätzten Umgebung wie Shadowrun und BATTLETECH zu erzählen. Die neue Welt, in der The Lamplighters League stattfindet, gibt uns die kreative Freiheit gleichzeitig eine Geschichte zu erzählen, die das Gameplay unterstützt als auch ein Gameplay aufzubauen, das die Geschichte unterstützt. Wir lieben diese Charaktere und hoffen, dass es Spielern und Fans Spaß macht, sie kennenzulernen, während sie die einzigartigen Fähigkeiten jedes einzelnen so erkunden, wie wir es getan haben. Ich kann es kaum erwarten, alles zu teilen, woran wir gearbeitet haben.“

Quelle: Paradox Interactive