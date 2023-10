Launchtrailer zu The Lamplighters League XBU MrHyde am Do, 05.10.2023, 17:45 Uhr

Paradox Interactive und Harebrained Schemes haben The Lamplighters League and the Tower at the End of the World, ein taktisches, rundenbasiertes Strategiespiel für PC und Xbox Serie X|S, veröffentlicht. Spielerinnen und Spieler können das Basisspiel zum empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 Euro oder die Deluxe Edition mit einem exklusiven rekrutierbaren Agenten über Steam, Epic, Xbox und Microsoft Store erwerben. Das Spiel ist auch über den Xbox Game Pass erhältlich.



Harebrained Schemes, die Macher der Shadowrun-Trilogie und von BATTLETECH, erwecken die Lamplighters League als originelles Pulp-Abenteuer in alternativen 1930er Jahren zum Leben. Die Spieler stellen ihre Agenten aus einem bunt zusammengewürfelten Team von Außenseitern zusammen, das von Bankräuber-Revolverhelden bis zu Bewusstseinskontrollierenden Attentätern reicht, um die Weltherrschaftspläne des „Banished Courts“ zu vereiteln. Sie nehmen an riskanten Missionen teil und setzen bis zu vier Agenten ein, um Belohnungen freizuschalten und die Geschichte voranzutreiben. Zwischen den Missionen können die Agenten auf Expeditionen gehen, um Informationen zu sammeln, neue Verbündete zu finden und Hinweise auf kampagnenkritische Raubzüge zu erhalten, was sich auf die Strategie der Spieler in jedem Szenario auswirkt.



Der Banished Court verfügt über mehr Ressourcen, Personal und Waffen als die Gruppe der Kriminellen und Außenseiter des Spielers. Der Schwierigkeitsgrad passt sich dynamisch an die Aktionen des Spielers an, indem er mehr Feinde hinzufügt und die Gesundheit der Kämpfer erhöht, um die wagemutigen Agenten herauszufordern. Der mitreißende Soundtrack von The Lamplighters League, komponiert vom preisgekrönten Jon Everist, verstärkt die Retro-Atmosphäre, reagiert auf das Gameplay und steigert den Nervenkitzel jeder Mission. Die Spieler mit der besten Strategie erhalten wertvolle Belohnungen, die ihre strategischen Optionen erweitern und schließlich das Schicksal ihres Agenten verändern.



„The Lamplighters League ist ein ganz besonderes Spiel für Harebrained Schemes", sagt Chris Rogers, Game Director bei Harebrained Schemes. „Dank der Talente eines großartigen Teams erwecken wir eine originelle Spielwelt zum Leben. Das Abenteuer in unserem alternativen 30er Jahre Setting fühlt sich komfortabel, zugänglich und frisch an, und wir haben unser Bestes getan, um die Lektionen, die wir bei der Entwicklung der Shadowrun-Trilogie und von BATTLETECH gelernt haben, zu nutzen, um ein spaßiges, fesselndes und lohnendes taktisches Erlebnis zu bieten. Jeder der Gauner in The Lamplighters League hat eine einzigartige Herangehensweise an den Kampf, und die Spieler werden stundenlang Spaß haben, wenn sie das Spiel mit ihnen in verschiedenen Kombinationen spielen".

Quelle: Paradox Interactive