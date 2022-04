The King of Fighters XV freut sich auf Omega Rugal XBU MrHyde am Do, 14.04.2022, 13:15 Uhr

Die SNK Corporation spendiert euch einen neuen Charakter für The King of Fighters XV: Omega Rugal. Dieser grausame Waffenhändler beherrschte einst den Schwarzmarkt der Welt und scheute nicht davor zurück, seine Reißzähne in jeden Kämpfer zu schlagen, der es wagte, ihn herauszufordern. Durch die Macht von Orochi wurde ihm wieder Leben eingehaucht, bis eine Gruppe mutiger Kämpfer seiner Herrschaft ein Ende setzte. Jetzt ist er dank Verses Einfluss in die Welt der Sterblichen zurückgekehrt, um Rache zu üben.

Quelle: KochMedia