KOF XV stellt Sylvie Paula Paula vor XBU MrHyde am Di, 23.05.2023, 12:50 Uhr

Sylvie Paula Paula ist der neueste Zugang für The King of Fighters XV. Sie ist mittlerweile auf PC und Konsolen spielbar und der dritte DLC-Charakter der Saison 2.



Das schöne Mädchen Sylvie ist eines der letzten Überbleibsel von NESTS, wurde von der Geheimorganisation aber als nutzlos angesehen – zumindest bis sie die ganze Kraft ihrer elektromagnetischen Fähigkeiten entfesselte. In den vorherigen KOF-Turnieren konnte Sylvie neue Freunde finden, die nicht ihre geliebten Augen-Accessoires waren. Das scheint ihrem Selbstbewusstsein gut getan zu haben.

Quelle: KochMedia