Mo, 23.05.2022, 11:00 Uhr

Wie Versus Evil angibt, wird das Roguelite Rollenspiel The Hand of Merlin nächsten Monat am 14. Juni auf der Xbox One veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein rundenbasiertes Rogue-Lite-RPG, das die Legend von Artus mit kosmischen Horror vermengt.

The Hand of Merlin erscheint am 14.06.22 für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 und Switch

