The Hand of Merlin erscheint in nicht einmal einem Monat XBU TNT2808 am Fr, 20.05.2022, 11:45 Uhr

Bereits am 14. Juni gibt es Nachschub an der Rogue-Lite-RPG-Front. Dann nämlich erscheint The Hand of Merlin für den PC, PlayStation, Switch sowie Xbox One und Xbox Series X/S. Gespielt wird rundenbasiert, im Spiel trifft die Artuslegende auf dunklen Sci-Fi-Horror.

Ihr heuert drei sterbliche Helden an und versucht das Land zwischen Albion und Jerusalem vor außerweltlichem Übel und der drohenden Apokalypse zu bewahren.

Die Kämpfe laufen runden- und squadbasiert ab. Ihr könnt Deckungen nutzen und koordiniert angreifen und nebenbei noch parallele Dimensionen bereisen.

Quelle: Versus Evil