Ab sofort ist The Hand of Merlin verfügbar XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 18:10 Uhr

Egal, ob ihr auf dem PC, Switch, PlayStation, Xbox One oder Xbox Series X/S spielt, falls ihr Lust auf Rogue-Lite-RPG habt, dürfte euch freuen, dass ab sofort das Spiel The Hand of Merlin erhältlich ist. Gespielt wird rundenbasiert, im Spiel trifft die Artuslegende auf dunklen Sci-Fi-Horror.

Ihr heuert drei sterbliche Helden an und versucht das Land zwischen Albion und Jerusalem vor außerweltlichem Übel und der drohenden Apokalypse zu bewahren.

Die Kämpfe laufen runden- und squadbasiert ab. Ihr könnt Deckungen nutzen und koordiniert angreifen und nebenbei noch parallele Dimensionen bereisen.

Quelle: Versus Evil