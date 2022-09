The First Descendant Tokyo Games Show Trailer XBU MrHyde am Do, 15.09.2022, 11:45 Uhr

Für die diesjährige Tokyo Games Show haben die Macher von The First Descendant einen neuen Trailer erstellt, den es hier zu sehen gibt. Der CoOp-Shooter kommt für Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S in die Stores.

Quelle: NEXON America