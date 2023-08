Crossplay-Beta von The First Descendant steigt im September XBU MrHyde am So, 06.08.2023, 16:00 Uhr

NEXON Korea und NEXON Games kündigen an, dass die kommende Crossplay-Beta von The First Descendant für jeden zugänglich sein wird, der sich hier registriert. The First Descendant Open Beta ist ab dem 19. bis zum 25. September auf Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S kostenfrei verfügbar.



Dank der zahlreichen Leistungsverbesserungen und Funktionen, können sich alle Descendants auf ein optimales Spielerlebnis unabhängig von der Plattform freuen. Darüber hinaus wird Nexon Spielern in einem ausführlichen Prolog zeigen, wie es zu den aktuellen Ereignissen kam, die sie zu Beginn des Spiels erleben werden.

Quelle: NEXON America