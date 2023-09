The First Descendant: Crossplay Open Beta gestartet XBU MrHyde am Mi, 20.09.2023, 13:20 Uhr

Die Crossplay Open Beta zum Next-Gen-Looter-Shooter The First Descendant ist jetzt auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One gestartet. Allen Teilnehmern der Open Beta winken spezielle In-Game-Belohnungen. Die Open Beta läuft bis Dienstag, den 26. September um 8:59 Uhr.



Als einer von vielen verschiedenen Charakteren, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt, stürzen sie sich ins Gefecht. Der actiongeladene Third-Person-RPG-Shooter für bis zu 4 Spieler im Online-Koop bietet dynamisches Gunplay, strategische Bosskämpfe gegen die mächtigen Colossi und vieles mehr. Spieler können sich auf dem Schlachtfeld optisch abheben, indem sie Farbschemata, Skins und die Waffenästhetik ihrer Descendants anpassen. Weitere Informationen zu den zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten zu gibt es im Developer Preview-Trailer zu sehen.

Quelle: NEXON America