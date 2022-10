The Eternal Cylinder jetzt auch für Xbox Series erhältlich XBU MrHyde am Fr, 14.10.2022, 15:00 Uhr

Good Shepherd Entertainment und ACE Team haben das preisgekrönte The Eternal Cylinder auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Besitzerinnen und Besitzer der PlayStation 4- und Xbox One-Version können auf ihren jeweiligen Konsolen kostenlos auf die Next-Generation-Versionen dieses surrealen Open-World-Survival-Abenteuerspiels upgraden.



Außerdem wurde das kostenlose Anniversary Update für The Eternal Cylinder auf allen Plattformen veröffentlicht. Das Jubiläums-Update führt neue Spielinhalte sowie eine Reihe von technischen Verbesserungen für die PC- und Next-Generation-Konsolen-Versionen ein.



INHALT DES ANNIVERSARY-UPDATES

• Neue Kreaturen entdecken: Zwei neue Wesen streifen durch die Welt - Komm ihnen nicht zu nahe!

o Der Buddugh Gropp ist ein äußerst aggressiver Pflanzenfresser, der im Tundra-Biom lebt

o Der Gharukuk ist ein großer dreibeiniger Allesfresser, der in der Wüste lebt.

• Neue Mutation: Deine Trebhum haben eine pikante neue Mutation entwickelt, mit der sie Feuerstrahlen aus ihrem Rüssel schießen können, eine mächtige Verteidigung gegen Raubtiere - vor allem gegen solche mit Fell!

• Neue Grafikoptionen: The Eternal Cylinder hat noch nie so prächtig ausgesehen! Mit den folgenden Upgrade-Optionen auf ausgewählten Systemen kann man noch tiefer in diese wilde, lebendige Welt eintauchen:

o Steam|Epic Games Store: Volle Unterstützung für 4K-Auflösung und Raytracing

o PlayStation 5: Wähle zwischen dem 4K- und dem Raytracing-Modus, mit Unterstützung für haptisches Feedback und adaptive Trigger auf DualSense™ Wireless-Controllern.

o Xbox Series X: Wähle zwischen dem 4K- und dem Raytracing-Modus (Raytracing ist auf der Xbox Series S nicht verfügbar).

Quelle: Good Shepherd Entertainment