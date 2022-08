The Eternal Cylinder erhält ein kostenfreies Next-Gen-Upgrade XBU MrHyde am Mo, 22.08.2022, 14:00 Uhr

Das ACE Team und Good Shepherd Entertainment haben bekannt gegeben, dass ihr Titel The Eternal Cylinder offiziell am 13. Oktober 2022 auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One können kostenfrei auf die Next-Gen-Version upgegraded werden, sodass die originelle Welt des Spiels noch schöner erkundet werden kann.



Am 13. Oktober erscheint auch das Anniversary Update für The Eternal Cylinder. Dieses enthält neue Inhalte für alle Plattformen, darunter zwei neue Kreaturen vor denen man schnellstens davonrollen sollte und eine neue Trebhum-Fähigkeit. Zudem bringt das Update einige technische Verbesserungen auf ausgewählten Systemen.



Die PC-Version auf Steam und im Epic Games Store erhält 4K-Unterstützung und Ray Tracing - auf der PlayStation 5 und Xbox Series X kann man sich zwischen 4K und Ray Tracing entscheiden (Ray Tracing ist nicht auf der Xbox Series S verfügbar).

Quelle: Good Shepherd Entertainment