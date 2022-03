The DioField Chronicle soll noch in 2022 erscheinen XBU MrHyde am Do, 10.03.2022, 13:45 Uhr

Wie Square Enix heute mitteilte, arbeitet man am neuen Strategie-RPG "The DioField Chronicle", welches noch dieses Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen soll. Die weiteren Infos:



Dieses neue Franchise wurde von Square Enix zusammen mit Lancarse Ltd. entwickelt, einem Team aus erfahrenen Strategiespiel-Entwicklern. The Diofield Chronicle glänzt mit einzigartigen Charakterdesigns von Taiki (Lord of Vermilion III, IV), Artwork von Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII) und wunderschöner Orchestermusik von den weltberühmten Komponisten Ramin Djawadi und Brandon Campbell, die am besten für ihren Soundtrack für Game of Thrones bekannt sind.



Der heute veröffentlichte Debüttrailer vermittelt einen ersten Eindruck von der Geschichte und dem neuen, hochstrategischen Echtzeitkampfsystem, auch „Real-Time Tactical Battle“ (RTTB) genannt. In atemberaubenden Kampfszenen im „Diorama“-Stil stellen sich Spieler packenden Kampfszenen in Echtzeit, geben entscheidende Befehle und setzen eine Vielzahl an Fähigkeiten, Klassen und Ausrüstung ein, um die Oberhand über ihre Gegner zu gewinnen.



The DioField Chronicle spielt in einer wunderschönen, einzigartigen Welt, die von einer Mischung aus Fantasy, Mittelalter und Moderne inspiriert ist. Unter der Herrschaft der Shaytham-Dynastie hat das Königreich Alletain auf der Insel DioField 200 Jahre lang in Frieden gelebt, doch dieser Friede wird plötzlich durch den Aufstieg neuer Parteien und moderner Magie ins Wanken gebracht.



Das Königreich Alletain verfügt über große Vorkommen von Jade – einem Mineral, das als Grundzutat für Magie und Zauberei heiß begehrt ist – und deshalb haben es sowohl das Imperium als auch die Allianz auf die Insel DioField abgesehen. Spieler kommandieren eine Elitetruppe von Söldnern, die sich die Blaufüchse nennen. Wird der Name „Blaufuchs“ für Hoffnung oder für finsterste Verzweiflung stehen?

Quelle: Square Enix