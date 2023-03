The DioField Chronicle bietet neue Inhalte XBU MrHyde am Mi, 08.03.2023, 13:45 Uhr

Square Enix veröffentlichte nun das Gratis-Update Version 1.20 für das Strategie-RPG The DioField Chronicle, welches für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und über Steam für PC verfügbar ist. Das Update bietet viele neue Inhalte für Spieler, darunter fünf neue Missionen, zwei neue Nebenmissionen, Ausrüstung, Fertigkeiten und mehr, um das Spielerlebnis noch zu verbessern.



In diesem neuen Update dürfen Fans sich darauf freuen, mehr über Waltaquin Redditch zu erfahren, die zuerst im Hauptspiel vorgestellt wurde. Das Update ermöglicht es Spielern, in die Rolle von Waltaquin zu schlüpfen und fünf neue Hauptmissionen und zwei neue Nebenmissionen zu erleben. Sie können einen neuen Bereich im Lager erkunden, mehr über Waltaquins Entscheidungen erfahren und den neuen, speziell für Waltaquin verfügbaren Waffentypen „Magiebuch“ einsetzen. Der Waffentyp Magiebuch bietet die Fertigkeiten Nekromantik und Nekrotiem, mit denen Skelettkrieger in den Kampf gerufen und Einheiten in Skelettdrachen verwandelt werden können.



Fans können ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen, indem sie sich dem furchteinflößenden, neuen Feind Behemoth stellen. Dieser neue Boss ist der mächtigste Gegner, dem Spieler je begegnet sind. Wer sich zudem weitere Herausforderungen wünscht, kann sich auf den Bonusmodus "Neues Spiel+" freuen, in dem die Stufen, Werte sowie Angriffe der Gegner und mehr angepasst werden. Für das Hauptspiel wurde ebenfalls der Schwierigkeitsgrad „Sehr schwer“ hinzugefügt.

Quelle: Square Enix