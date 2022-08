Demoversion von The DioField Chronicle verfügbar XBU MrHyde am Mi, 10.08.2022, 15:15 Uhr

Square Enix gibt heute bekannt, dass eine Demoversion von The DioField Chronicle für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC (über Steam) verfügbar ist. Spieler können das brandneue Strategie-Rollenspiel ab sofort ausprobieren, das eine epische Geschichte über Krieg und Ehre erzählt. Alle Fortschritte aus der Demoversion werden bei Veröffentlichung der Vollversion am 22. September übertragen, inklusive Speicherstände sowie Spiel- und Charakterfortschritte.

Quelle: Square Enix