Release von The DioField Chronicle im September XBU TNT2808 am Mi, 13.07.2022, 18:15 Uhr

Den 22. September solltet ihr euch vormerken - zumindest wenn ihr auf Strategie-RPGs aus dem Hause Square Enix abfahrt. Dann nämlich erscheint The DioField Chronicle für PC, Switch, PlayStation, Xbox One und Xbox Series X/S.

Das brandneue Strategie-RPG führt Spieler*innen auf eine spannende Reise mit epischen Erzählungen von Krieg und Ehre, in der sie taktische Kämpfe in Echtzeit bestreiten müssen. The DioField Chronicle kann ab sofort physisch und digital für PlayStation-Konsolen, Xbox-Konsolen und digital für PC (Steam) vorbestellt werden. Die Einzelhandelsversion für Nintendo Switch kann ebenfalls vorbestellt werden und die digitale Vorbestellung im Nintendo eShop wird zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein.

Spieler*innen können The DioField Chronicle bereits vor der Veröffentlichung mit der kostenlosen Demo ausprobieren, die ab dem 10. August verfügbar sein wird. Sie zeigt den Anfang des Spiels und der Fortschritt aus der Demo lässt sich in die Vollversion übertragen, sobald das Spiel erschienen ist.

The DioField Chronicle bietet Spieler*innen "Real Time Tactical Battle" – ein neues, strategisches Echtzeit-Kampfsystem, das von einer düsteren und fesselnden Geschichte begleitet wird. Das Spiel wurde von einem talentierten und erfahrenen Team entwickelt. Es glänzt mit einzigartigen Charakterdesigns von Taiki (Lord of Vermilion III, IV), Artwork von Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII) und stimmungsvoller Orchestermusik von den weltberühmten Komponisten Ramin Djawadi und Brandon Campbell, die für ihren fantastischen Soundtrack für Game of Thrones bekannt sind.

Wer die Digital Deluxe Edition erwirbt, erhält zusätzliche Ausrüstung, die sich kurz nach Spielanfang freischaltet. Darunter die Waffe "Ritterspeer" und das Accessoire "Mystischer Ring", plus der digitalen Versionen des Soundtracks und des Artbooks von The DioField Chronicle.

Wer die Standard Edition oder Digital Deluxe Edition von The DioField Chronicle vorbestellt, erhält zudem Bonusgegenstände, die im Spiel eingesetzt werden können, darunter das "Rhopastomesser" (in einer exklusiven Farbe) und den "Rekrutenreif".

Das Collector's Edition Set kann in begrenzter Stückzahl exklusiv im Square Enix Store vorbestellt werden. Dieses Set erscheint mit der Standard Edition des Spiels in einer speziellen Collector‘s Edition Box, die darüber hinaus noch das Brettspiel "The DioField Chronicle" und ein Set aus vier Ansteckern enthält.

Quelle: Square Enix