The Crew 2 - Season 2 ab morgen verfügbar Di, 11.05.2021, 18:30 Uhr

Nachdem die Spieler:innen in “The Agency“ einem Team von Geheimagenten beigetreten sind, müssen sich diese nun in dem verrücktesten Wettkampf beweisen, der jemals von Motorflix produziert wurde. Episode 2: The Game lädt dazu ein, mit einer neuen Version des Stunt-Spielmodus zu experimentieren und die verrücktesten Stunts zu kreieren.



In der neuen Episode erscheinen außerdem die neusten “Creator“ Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge wurden von unabhängigen 3D Künstlern und Designern entwickelt und können jeweils in der Season gespielt werden. In dieser Season wird der “Ice Hunter“ von Andrey Tkachenko vorgestellt. Der russische Konzeptkünstler hat einen Eiswagen für die Rallycross-Disziplin in seinem charakteristischem Retro-Futurismus-Stil neu erfunden.



Episode 2: The Game wird außerdem von einem neuen Motorpass begleitet, der sowohl kostenlose als auch Premium-Belohnungen, sowie exklusive Fahrzeuge wie den Chevrolet Grand Sport Gepanzerte Edition (Straßenrennen) und den Shelby GT500 Americar Edition (Rallycross), Prestige-Objekte und Währungspakete (Crew Credits und Bucks) bietet.



Unabhängig vom Motorpass, wird Episode 2: The Game den Spieler:innen weiterhin kostenlose monatliche Fahrzeuge bieten, inklusive dem Koenigsegg Gemera (Hypercar) am 19. Mai oder dem Yamaha YZR-M1 (Moto GP) am 2. Juni. Während dieser Episode können außerdem noch weitere Fahrzeuge, Prestige-Objekte, inklusive Dächer und Reifen, sowie Avatar-Outfits, Rauchwände, Unterbeleuchtungen und Fenstertönungen erwartet werden.

Quelle: , Ubisoft