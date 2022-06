The Creepy Syndrome erscheint auf allen Plattformen XBU MrHyde am Di, 28.06.2022, 14:45 Uhr

Wie JanduSoft und Boomfire Games soeben mitteilten, wird The Creepy Syndrome noch in diesem Jahr digital auf Xbox One, Xbox Series, Steam, Playstation 4, Playstation 5 und Nintendo Switch veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein Horror-Adventure im 1 bis 8 bit-Look. Hier ist der Announcement Trailer für euch.

Quelle: JanduSoft