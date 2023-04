The Creepy Syndrome ist ab sofort erhältlich XBU MrHyde am Do, 27.04.2023, 15:15 Uhr

Das Horror-Abenteuerspiel The Creepy Syndrome ist nun digital für PC via Steam, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch und unsere Xbox One sowie Xbox Series Konsolen verfügbar. Wir haben hier den kurzen Launch Trailer für euch.

Quelle: JanduSoft