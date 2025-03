Texturtausch-Platformer Ruffy and the Riverside erhält Releasedatum XBU ringdrossel am Fr, 21.03.2025, 10:00 Uhr

Das deutsche Indie-Studio Zockrates Laboratories und Publisher Phiphen Games haben heute den offiziellen Starttermin für ihren handgezeichneten 3D-Platformer Ruffy and the Riverside bekanntgegeben. Die magische Hüpf-Reise startet am 26. Juni 2025 zeitgleich auf Xbox Series, Xbox One, PC, PS5 und Nintendo Switch.

Ursprünglich für das erste Quartal geplant, wurde der Release mithilfe von Ruffys magischem SWAP-Feature nach hinten verschoben, um die bestmögliche Version auf allen Plattformen zu garantieren. Erste Kritiker bezeichnen den Titel bereits als "einen der besten Platformer des Jahres 2025".

Das Release-Datum wurde heute über den offiziellen PlayStation YouTube-Kanal und den PlayStation-Blog enthüllt. Fans können sich zudem auf ein Entwickler-Interview in der "Future Games Show - Live from GDC" am 20. März freuen.

In Ruffy and the Riverside nutzt ihr die magische Kraft des SWAP, um Texturen innerhalb der Spielwelt zu kopieren und einzufügen. Verwandelt Eis in Lava oder Wasserfälle in Ranken, während ihr auf Heuballen reitet, kämpft und Rätsel in der offenen Welt löst. Entdeckt sieben verschiedene Regionen, trefft auf die mysteriösen Etoi-Kreaturen und helft einer bunten Truppe von Charakteren.

Das kreative Gameplay mit der Textur-Manipulation sorgt für einen frischen Twist im klassischen 3D-Platformer-Genre. Die Presse ist bereits begeistert: "Ruffys SWAP ist eine dieser genialen, aber einfachen Ideen, die ein Spiel wirklich herausstechen lassen", so Eurogamer.

Quelle: Phiphen Games