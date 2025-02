Demo von Ruffy and the Riverside erhältlich XBU MrHyde am Fr, 14.02.2025, 14:05 Uhr

Das deutsche Indie-Studio Zockrates Laboratories und der US-Publisher Phiphen Games freuen sich, dass sie den Spielern die Demo zu Ruffy and the Riverside präsentieren können. Die Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar, noch bevor das Spiel am Steam Next Fest im Februar teilnimmt, das vom 24. Februar bis zum 3. März stattfindet.



Die Steam-Demo bietet einen einzigartigen ersten Blick auf die farbenfrohe Welt von Riverside und lässt die Spieler durch das Erfüllen verschiedener Herausforderungen Sterne sammeln. Spieler, die lange genug dabei waren, um die Nintendo 64-Tage zu erleben, werden sicherlich das Augenzwinkern an die guten alten Zeiten zu schätzen wissen, das sich in der Levelstruktur der Demo findet. Spring einfach rein und schnapp dir die Sterne!



Auch Konsolenspieler müssen nicht mehr lange warten, bis sie mit dem Texturtausch beginnen können, denn neben Steam und Epic Games werden auch die Vollversion für PlayStation 5, Xbox One & Series X|S und Nintendo Switch bald erscheinen.

Quelle: Phiphen Games