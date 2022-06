Teaser-Trailer stimmt auf The Chant ein XBU TNT2808 am Do, 30.06.2022, 17:15 Uhr

Wünscht ihr einen Einblick in die Geschichte rund um The Chant, ein neues Third-Person-Horror-Action-Adventure, was noch dieses Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird? Dann dürfte euch der Teaser-Trailer am Ende der News interessieren.

"Willkommen im Prismic Science Spiritual Retreat auf der abgelegenen Insel Glory Island. Legen Sie Ihren Ballast aus der Vergangenheit ab und verwandeln Sie Ihren Weg des Trübsals in einen Siegeszug spirituellen Erwachens!" Soviel zum Werbeprospekt – die Realität im Meditations-Paradies sieht leider ganz anders aus!

Als auf der Suche nach spiritueller Erleuchtung ein ritueller Gesang – ein Chant – schief geht, öffnet die negative Energie der Gruppe im Prismic Science Spiritual Retreat eine Dimension des kosmischen Terrors. Um zu überleben, muss Protagonistin Jess das Geheimnis eines Kults aus der Vergangenheit und der Gegenwart lüften, während die anderen Mitglieder der Gruppe langsam durch einen Scharm parasitärer Kreaturen dem Wahnsinn anheimfallen.

Diese Dämonen machen sich sie die ureigenen Ängste der Retreat-Bewohner zunutze: Wenn die Spieler ihren Körper, Geist und Seele nicht sorgfältig ausbalancieren, sehen sie sich bald dem sicheren Tod gegenüber. Es gilt zu entscheiden: Kampf oder Flucht? Denn nur mit der richtigen Wahl der spirituellen Waffen und Fähigkeiten wird es gelingen, lebend von Glory Island zu entkommen.

Um Mike Skupa, Creative Director, zu zitieren: "Wir wollen die Spieler mit einer schrägen Mischung aus 1970er-Kult-Horror und New-Age-Spiritualität überraschen. Als Boutique-Studio haben wir die Freiheit, neue Dinge auszuprobieren, und mit unserem ersten Titel, The Chant, stellen wir uns jeden Tag neuen Herausforderungen."

The Chant - entwickelt von Brass Token und gepublished von Prime Matter – wird später in diesem Jahr für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen.

Quelle: Koch Media