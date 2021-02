Survival-Horror Maid of Sker verfügbar

Maid of Sker, der Survival-Horror-Titel von Publisher und Entwickler Wales Interactive ist ab sofort auch auf der Xbox One verfügbar. In Trailer könnt ihr einen Blick auf das furchteinflößende Hotel Sker werfen.

Von walisischer Folklore durchzogen, entführt euch Maid of Sker in das Jahr 1898 und lädt euch ein, das makabre Hotel Sker zu erkunden. Euer Hotelaufenthalt kann auf die unterschiedlichsten Weisen enden, nutzt eure Zeit also weiße. Während ihr die Hallen und das Anwesen durchstreift stehen euch waffenlose Überlebenstaktiken zur Verfügung. Ganz wichtig: Bleibt leise.

Der Game Director des Spiels, Richard Pring, sagte, “Wir sind stolz bekannt zu geben, dass Hotel Sker nun Reservierungen annimmt. Wir hoffen die Gäste laben sich an der Aussicht und den Geräuschen und genießen die Auswahl an Freuden, die wir zu bieten haben – sie werden ein unvergessliches Erlebnis haben.”

Quelle: Wales Interactive