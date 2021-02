Neue Herausforderungen für Maid of Sker XBU MrHyde am Fr, 26.02.2021, 17:45 Uhr

Via Steam können PC-Spieler bereits neue Herausforderungen in Maid of Sker meistern, für die Konsolenversionen soll das Update ebenfalls bald folgen. Neue Gameplay-Mechaniken werden für zusätzliche Action sorgen, die auch im folgenden Trailer vorgestellt werden. Natürlich kommen auch neue Waffen ins Spiel dazu.

Quelle: Wales Interactive