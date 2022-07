Supermassive Games wurde von Nordisk Games gekauft XBU ringdrossel am Mi, 13.07.2022, 11:15 Uhr

Der nordische Medienkonzern Nordisk Games gibt an, dass man Supermassive Games (The Quarry, Until Dawn) gekauft hat. Nordisk Games gehört zum Unterhaltungsunternehmen Nordisk Film und hat in den vergangenen Jahren schon mehrere Studios wie die Avalanche Studios, Star Stable Entertainment und Nitro Games akquiriert.

Quelle: Nordisk Games